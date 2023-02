Viaggio nei ritmi popolari del sud I Ra di spina arrivano da Bacchus

Un concerto eccezionale con ospiti i Ra di spina, stasera all’osteria Bacchus. La band è formata dalle tre voci di Laura Cuomo, Alexsandra Mauro e Francesco Luongo, dall’elettronica di Francesco Santagata e le chitarre di Ernesto Nobili: si fonda sulla rielaborazione di canti della tradizione popolare d’Italia per trio vocale e loop station. Il live vede un viaggio nelle musiche del Sud, dalla Campania alla Sicilia, Puglia, Basilicata, Calabria. Si omaggeranno cantori come Antonio Infantino, la scuola carpinese, Matteo Salvatore, voci antiche e moderne, che hanno mantenuto viva la tradizione dandone testimonianza attraverso il loro canto. Ra di spina è un progetto volutamente aperto, inclusivo di nuove voci, strumentisti e produttori di energia sonora. L’intreccio vocale e il sostegno dell’elettronica creano un genere ‘senza tempo’, in una continua collisione creatrice tra l’arcaico, il popolare e il contemporaneo. L’inizio del concerto nel locale di viale Amendola è fissato per le 21.30.