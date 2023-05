Viaggio alle origini della storia Al liceo la mostra ’Ad Mirabilia’

Tendere verso la meraviglia, stupire, coinvolgere ed emozionare. Insomma ‘Ad Mirabilia’, l’evento che il liceo classico Costa, in sinergia con il liceo artistico Cardarelli, ha organizzato per celebrare il centenario del Palazzo degli studi di piazza Verdi. Il 24 maggio 1923 il Palazzo che porta il nome del Principe Umberto e le cui facciate sono state progettate dall’architetto Armando Titta di Firenze, è stato inaugurato dal Re Vittorio Emanuele III, trionfalmente accolto da una piazza gremita. Proprio da questa immagine si intende ricominciare per dare via al ricco programma della giornata: una piazza affollata da studenti, le musiche della Fanfara del comando interregionale Marittimo Nord e il taglio del nastro alla presenza delle autorità. Seguiranno convegni, esibizioni coreutiche, premiazioni e l’anteprima della mostra. Studenti e docenti dei due licei spezzini hanno infatti condotto un accurato studio di ricerca, scelta e catalogazione del materiale individuato nelle biblioteche della città e negli archivi pubblici e privati: deliberazioni comunali, decreti regi, pagine di quotidiani, reperti iconografici e video, testimonianze dirette. L’allestimento espositivo unisce lo studio della storia e dell’architettura, alla divulgazione didattico-creativa di contenuti sfruttando le ultime frontiere della scenotecnica: un viaggio nel passato fatto di proiezioni a grande schermo, ambienti immersivi e ologrammi, stampe 3d e arte digitale. Non mancheranno, ovviamente, ricche testimonianze documentali. Non solo una mostra, che sarà aperta dal 24 al 26 maggio, dalle 18 alle 22, ma anche un catalogo a corredo, disponibile su carta e online. "La presenza della mostra all’interno del palazzo – spiegano dalla scuola – ricongiunge le espressioni del suo spirito creativo alla storia e all’identità della città".

m. magi