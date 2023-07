Viaggiare da Ameglia alla Musica: Spettacolo a Fiumaretta

Uno spettacolo dedicato al viaggio. L’iniziativa è in programma stasera, sabato, in piazza Pertini nella frazione marinara di Fiumaretta con inizio alle 21.30. Sarà un appuntamento davvero particolare perchè avrà come protagonisti sul palco persone più o meno giovani che dopo mesi di studio e prove, grazie alla professionalità e maestria dell‘insegnante Cristina Benefico cercheranno di allietatare una serata attraverso un percorso virtuale fatto di canzoni legate proprio al tema del viaggio presentate sul palco da Letizia Cecchinelli mentre la parte tecnica, luci, suoni, colori ed effetti scenografici saranno curati da Francesco Sargentini in arte Fr4H. La serata vedrà oltre al canto la partecipazione del gruppo teatrale "Una Tantum". Inoltre si potranno ammirare anche le fotografie corredate dalle poesie dell‘artista Federico Parra. La serata vede la partecipazione dell’associazione Vivere Fiumaretta, cooperativa di comunità Terre del Magra e il patrocinio del Comune di Ameglia.