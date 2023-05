Viaggiare ’Andata e racconto’ Premiata la scrittrice Buselli

La giovane autrice spezzina Rebecca Buselli si è classificata terza con ‘La biologia del Ferro’, al concorso letterario racconti di viaggio “AR Andata e Racconto” promosso dal Gruppo Fs Italiane nell’ambito del Salone del Libro di Torino. Alla competizione dedicata ad autori esordienti hanno partecipato oltre duemila persone e per partecipare i concorrenti hanno dovuto presentare un testo inedito, che parlasse del viaggio e che coniugasse sia l’aspetto culturale che quello dell’esperienza. La prestigiosa giuria era composta dagli scrittori Enrico Brizzi, Fabio Genovesi, Antonella Lattanzi, Andrea Marcolongo, Matteo Nucci, Antonio Pascale, Lorenza Pieri e Veronica Raimo. I vincitori di questo concorso nazionale sono stati premiati nella Sala Rosa del Padiglione 1 del Lingotto Fiere di Torino.

Il racconto di Rebecca Buselli si è classificato tra i migliori 25 e poi ha ottenuto la terza posizione nella fase finale della selezione (a pari merito con il bolzanese Dario Manti che ha scritto ‘Il diavole nella botte’). Tutti i finalisti del concorso hanno ricevuto una carta regalo Trenitalia, insieme a un attestato di partecipazione I quattro racconti vincitori saranno pubblicati, insieme a quelli dei giurati, in un’antologia edita da Edizioni EO.

"Alla giovane Rebecca Buselli vanno i miei più sentiti complimenti e un augurio che questo premio possa essere uno dei tanti e che sia un trampolino di lancio per una brillante carriera nel campo dell’editoria – afferma il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – Vedere una giovane distinguersi a livello nazionale è un punto di orgoglio per tutta la nostra comunità. Come amministrazione comunale siamo sempre vicini alle nuove generazioni e cerchiamo garantire che vi possano essere le condizioni per far emergere le loro qualità in tutti i campi. Alla Spezia devono trovare opportunità per realizzarsi o terreno fertile per poter maturare le loro capacità e così portarle in giro per l’Italia o per il mondo". m. magi