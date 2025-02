Viabilità, comitati in trincea: "Paesi nella morsa del traffico"

La bretella Ceparana Santo Stefano Magra (nella foto), la cui apertura è prevista entro la fine dell’anno, "in assenza delle indispensabili infrastrutture di supporto non potrà svolgere la funzione per cui è stata progettata: quella di ripartire su più arterie stradali il traffico collegato alla viabilità della piana di Ceparana e della zona industriale di Albiano Magra senza interessare i centri abitati dei due paesi". Ne sono convinti i due comitati ’Due fiumi’ della piana di Ceparana e ’No rampe A15’ di Albiano Magra, alla luce dei tempi annunciati nel corso dell’ultimo sopralluogo.

"Con l’apertura del viadotto, il traffico che insiste attualmente sulle strade della piana di Ceparana si riverserà nelle strade infra cittadine di Ceparana e Albiano Magra – dicono i due comitati –. Invitiamo i decisori ad adottare il metodo della concertazione per superare la frammentazione di competenze e predisporre un piano per la realizzazione delle infrastrutture a supporto del viadotto. Solo così potremmo evitare che i centri abitati siano invasi da una notevole mole di traffico".

Sul tema i due comitati hanno avviato anche una petizione sulla piattaforma change.org.