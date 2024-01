Viabilità, altra rivoluzione. Rotatorie lungo viale Italia

Le prime verifiche sul campo sono scattate l’altro ieri, con una società impegnata a valutare i flussi di traffico lungo viale Italia e via XXIV maggio; altri studi saranno svolti nelle prossime settimane. Il Comune punta alla revisione dei principali piani che regolano la sosta e la viabilità: nel mirino, l’aggiornamento del Pums – il piano urbano della mobilità sostenibile –, del Piano urbano del traffico e di quello relativo alla sosta. "Stiamo lavorando su più fronti, la realizzazione dei nuovi parcheggi porterà a un aggiornamento dei documenti di programmazione" spiega l’assessore Kristopher Casati. Le ipotesi sul tavolo dell’assessorato alla viabilità sono molteplici. Sul fronte della viabilità, l’obiettivo è di rendere più fluida la circolazione lungo viale Italia: l’idea di base è quella di realizzare rotatorie al posto dei principali incroci, e proprio le verifiche sul campo effettuate ieri da parte di una società specializzata aiuteranno a capire dove è possibile intervenire. Non è escluso un ritorno di fiamma per la rotatoria in luogo dell’incrocio tra viale Italia, via San Cipriano e viale San Bartolomeo: progetto avviato anni fa e poi accantonato, ma che potrebbe riprendere quota. Analisi in corso anche per ciò che concerne il Piano della sosta. Con l’entrata in funzione dei parcheggi in struttura, alcune aree di parcheggio del centro potrebbero essere riservate ai residenti: "Ci sono zone come Fossitermi e quelle adiacenti alla stazione centrale dove i parcheggi vengono occupati dai turisti. L’idea è quella di indirizzarli nei parcheggi in struttura, così da dedicare nuove aree ai residenti" dice Casati.

mat.mar.