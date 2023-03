Via San Francesco a senso unico

Per consentire l’installazione del cantiere e i lavori di manutenzione straordinaria di Via San Francesco, sarà istituito da domani il senso unico lungo Via San Francesco a scendere nel tratto tra il Santuario di Sant’Antonio da Padova e l’innesto della scalinata di Via XXI Reggimento Fanteria. Prevista la costruzione di un nuovo marciapiede con sostituzione della cunetta stradale e realizzazione di una nuova condotta per la raccolta acque meteoriche. I lavori interesseranno in questo primo lotto 400 metri di strada.