Via libera al Monterosso calcio. Potrà giocare le partite a Levanto

Via libera per il ritorno del Monterosso nel mondo del calcio, con l’iscrizione al campionato di Seconda categoria ratificata dal comitato regionale Liguria della Figc lega dilettanti. E una ’sinergia’ tra comuni rivieraschi, grazie all’intervento del sindaco di Levanto Luca Del Bello (nella foto) che ha concesso lo stadio ’Raso Scaramuccia’ per allenarsi e disputare le partite casalinghe. Ovviamente con il placet del Levanto Calcio attraverso il presidente Dimitri Queirolo e la dirigenza. Negli anni che furono, il paese di Monterosso aveva addirittura un campo tutto suo: il ’Currarini’, in riva al mare, dove ora c’è il parcheggio. All’epoca, d’inverno era campo di calcio e da Pasqua fino a ottobre diventava parcheggio. Il ritorno del calcio a Monterosso lo si deve ai ragazzi del paese, una ventina circa, che hanno trovato terreno fertile per il loro obiettivo in dirigenti organizzati e nel sindaco Emanuele Moggia, molto attento alle esigenze giovanili.

C’era però un problema: il campo di gioco. In un primo momento, infatti, la soluzione del ’Raso Scaramuccia’ di Levanto non sembrava possibile. Il Monterosso non voleva rinunciare ad iscriversi al campionato di Seconda categoria, purtroppo però anche il campo di Pignone, dove la società monterossina giocava le partite in casa quando il ’Currarini’ era un parcheggio, da tempo non esiste più e pertanto ci si doveva spostare addirittura a Beverino sia per allenarsi che per giocare. Troppo lontano.

A questo punto il presidente del comitato regionale Figc-Lnd Giulio Ivaldi ed il vice, nonché consigliere spezzino, Giovanni Pampana, sono intervenuti e hanno trovato col sindaco di Levanto Luca Del Bello la disponibilità per concedere il ’Raso Scaramuccia’ al nuovo Monterosso. Una trasferta assai più agevole per allenamenti e gare casalinghe, che si può fare in treno in pochi minuti.

Massimo Benedetti