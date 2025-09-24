Via Filzi nel degrado: "Situazione vecchia ma sottovalutata"

Una situazione di degrado non certamente nuova ma da tempo nota quella su via Filzi . Ma a quanto ricorda il consigliere comunale Marco Raffaelli (nella foto) e risposte dell’amministrazione comunale spezzina alle sue interpellanze non bastarono."Tre mesi fa – spiega il rappresentante del Pd – ho annunciato la presentazione di un’interpellanza per portare all’attenzione dell’amministrazione i problemi di via Filzi evidenziando la strada dissestata, l’incuria ed il degrado della zona. Alla mia segnalazione replicò prontamente l’assessore competente, il quale ha prima negato l’esistenza dei problemi per poi riconoscere la presenza di parti di asfalto ammalorato. Una tale e palese contraddizione che avrebbe dovuto spingere al silenzio e, semmai, alla celere attivazione di interventi risolutivi".

Gli interventi non sono arrivati e i residenti, come riportato da un nostro servizio, i residenti sono nuovamente intervenuti ricordando come nulla sia cambiato dalla prima denuncia.

"Ma l’assessore – conclude Raffaelli – adesso ha invitato i cittadini ad avere pazienza. Se ne deduce che, nonostante non abbia ancora mosso un dito per risolvere le criticità della via, almeno ha smesso di negarle. Uno sforzo per coloro che passano il tempo a raccontare agli spezzini una realtà che non esiste. Interessante capire cosa mi dirà l’assessore quando discuteremo l’interpellanza, ma soprattutto capire quanti altri mesi dovranno trascorrere prima che i cittadini potranno vedere i loro problemi risolti".