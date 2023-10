Via dell’Amore, apertura a luglio: "Cronoprogramma rispettato". Scogliere a difesa del sentiero

Circa il 70% del totale dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della via dell’Amore sono stati completati e, se il cronoprogramma continuerà a essere rispettato, saranno conclusi nel luglio del prossimo anno. Procedono spediti i lavori per la riapertura totale dello storico sentiero sul mare, dopo che nei mesi scorsi era stato temporaneamente riaperto un piccolo tratto del sentiero, pari a 170 metri, a ingresso contingentato su prenotazione, che ha visto oltre 12mila presenze in meno tre mesi. Nel computo delle lavorazioni già realizzate, anche una quota di opere non preventivare ma che, nel corso del cantiere, è stato necessario fare. "Il cronoprogramma resta invariato, e tutti i lavori procedono in parallelo proprio per garantire il rispetto dei tempi previsti – spiegano il presidente della Regione Liguria e commissario di Governo per la lotta al dissesto Giovanni Toti, e l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone –. Anche durante l’apertura del primo tratto il cantiere non si è mai fermato e si è continuato a lavorare. La prossima estate la via dell’Amore sarà riaperta e potremo restituire alle Cinque Terre, al Parco, a tutta la Liguria e ai tantissimi turisti che continuano a scegliere la nostra terra questo gioiello, tanto delicato quanto prezioso". Un cantiere complesso, frutto di un iter molto articolato dal punto di vista progettuale e amministrativo, finanziato in gran parte da Regione Liguria: lo scorso febbraio da Genova erano arrivati altri 5,5 milioni di euro del Fondo Strategico Regionale per coprire i maggiori costi legati all’aumento dei prezzi delle materie prime, e per la progettazione e l’esecuzione di nuovi interventi. "Con l’impegno economico dello scorso febbraio Regione Liguria è diventata il primo finanziatore dell’opera con un investimento complessivo di 12 milioni di euro" dicono Toti e Giampedrone.

La spesa totale dell’opera è di 21,9 milioni di euro, di cui 9,9 milioni finanziati dai ministeri dell’Ambiente e della Cultura. Contemporaneamente agli interventi sul sentiero, sono in corso i lavori di realizzazione delle opere di difesa a mare (nella foto), con una scogliera di protezione lunga 175 metri e 400 metri di chiodature di ancoraggio per proteggere la falesia e quindi il sentiero dall’azione delle onde. Un intervento da 3 milioni di euro: la parte più interna della scogliera, completamene sommersa, è stata conclusa, e al momento si sta realizzando quella più esterna e in parte emersa. Anche la conclusione di questo intervento è prevista per il luglio del prossimo anno.

mat.mar.