Via dell’Amore, 5,5 milioni con vista sulla riapertura

Obiettivo, riaprire uno dei sentieri più belli e suggestivi ti tutta Italia. Da tanti, troppi anni, la via dell’Amore è infatti chiusa ai visitatori in attesa della conclusione di lavori di messa in sicurezza. In quest’ottica Regione Liguria ha deliberato un ulteriore finanziamento di 5,5 milioni di euro del Fondo Strategico Regionale 2023-2025 per i lavori di messa in sicurezza finalizzati alla riapertura della Via dell’Amore. Con questo nuovo impegno economico Regione Liguria diventa il primo finanziatore dell’opera con un investimento complessivo di 12 milioni (3,5 milioni stanziati nella prima fase e altri 3 milioni per le opere di difesa a mare) per una spesa totale sull’opera di 21,9 milioni a cui il Ministero dell’ambiente ha contribuito per 3 milioni e quello della Cultura per 6,9 milioni.

"La messa in sicurezza e riapertura della Via dell’Amore è sempre stato un obiettivo fondamentale per Regione Liguria – dichiara il commissario straordinario per la lotta al dissesto e presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – Gli extracosti legati all’aumento dei prezzi delle materie prime e il cambiamento delle condizioni dei versanti rocciosi hanno reso necessaria la progettazione ed esecuzione di nuovi lavori che abbiamo deciso di coprire con un ulteriore finanziamento. Ciò ci consentirà di rispettare il cronoprogramma e arrivare finalmente, entro l’estate 2024, alla riapertura del sentiero". "Via dell’Amore è una delle passeggiate più belle del mondo, un sito Unesco inserito nel Parco Nazionale delle Cinque Terre che era chiuso dal 2012 – commenta l’assessore alle Infrastrutture e difesa del suolo di Regione Liguria Giacomo Giampedrone – Dopo il via ai lavori nel gennaio 2022 a coronamento di un complesso iter tecnico e amministrativo, con questo nuovo finanziamento di 5,5 milioni di euro andiamo a coprire lato gli extracosti legati ai rincari delle materie e la variante progettuale necessaria per rendere più efficaci i lavori per la riapertura del sentiero".

L’avanzamento dei lavori, consegnati il 14 gennaio 2022, è arrivato a circa il 50% dell’importo del contratto. Nella porzione di ponente del cantiere sono attualmente in corso le lavorazioni relative al consolidamento dei versanti rocciosi, mentre in quella di levante (dove i lavori in parete sono già praticamente completati, consentendo l’accesso in sicurezza delle maestranze al percorso pedonale) proseguono le opere strutturali di consolidamento del camminamento, che includono anche il rifacimento di un ponticello. Gli interventi di ripristino e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati alla riapertura della Via dell’Amore riguardano, prevalentemente, la messa in sicurezza dal distacco di massi e blocchi di diverse dimensioni dalle pareti rocciose che sovrastano il percorso pedonale; il risanamento e rifacimento di circa 300 metri di galleria artificiale a protezione del camminamento nei punti più esposti a rilasci e cadute di massi; il ripristino integrale dei circa 750 metri del piano di calpestio del camminamento, compreso il rifacimento dei ponticelli, dei parapetti, dell’illuminazione e delle opere di arredo urbano.