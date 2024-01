Via dei Monti tra i cammini religiosi

La Via dei Monti o De Pontremolo nel catalogo dei Cammini religiosi. La via che porta da Levanto a Pontremoli entra così nel novero dei cammini religiosi selezionati dal ministero del Turismo, in collaborazione con Invitalia. La Via dei Monti, riscoperta dal Consorzio Il Cigno presieduto da Silvano Zaccone, è, dal 5 gennaio, nel nuovo Catalogo voluto dal ministero per riunire sotto un unico ‘marchio-ombrello’, tutti i cammini religiosi, gli itinerari escursionistici a tema religioso o spirituale, percorribili a piedi o con altre forme di turismo lento e sostenibile presenti in Italia. Si tratta di un’azione propedeutica all’attivazione delle misure previste dal Fondo per i cammini religiosi di competenza del Mitur e che prevede uno stanziamento di circa 4,5 milioni di euro per iniziative di promozione e valorizzazione dei cammini religiosi in vista del Giubileo 2025. La maggior parte sono entrati nel catalogo lo scorso marzo, qualcuno a giugno, altri a dicembre e gli ultimi cinque, tra cui quello che interessa il territorio spezzino e lunigianese, all’inizio di questo mese. L’elenco dettagliato, dove La Via dei Monti o De Pontremolo è esattamente all’ultimo posto come recente entrata, si trova all’indirizzo https://www.ministeroturismo.gov.it/catalogo-dei-cammini-religiosi-italiani/. m. magi