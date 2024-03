Via dei Monti, racconto in un video

Alla Val di Vara Gallery dell’Outlet Village di Brugnato, sabato alle 17.30, avrà luogo la proiezione del video promozionale dedicato alla Via dei Monti o de Pontremolo realizzato da Saul Carassale e Sara Bonatti con la partecipazione di Luciano Bonati e lo stesso Carassale. Il video, di una decina di minuti, è una sintesi del lavoro di raccolta di immagini e riprese effettuate per conto del Consorzio Il Cigno, che hanno tradotto in una serie di piccoli filmati le impressioni di viaggio dal medioevale porto canale di Levanto a Pontremoli. Pannelli descrittivi, provvisti di QRCode, collocati nei centri abitati attraversati dal cammino medioevale, la cui riscoperta si deve al professor Tiziano Mannoni, archeologo lunigianese, raccontano il viaggio dalla Liguria alla Toscana. Per interpretare il lungo e faticoso procedere dei pellegrini del Medioevo si è ricorsi a Luciano Bonati, conoscitore dei sentieri del territorio, scrittore e divulgatore dei dialetti della Val di Vara