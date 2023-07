’Via dei Monti’ Il libro in piazza

Dopo il vernissage dei giorni scorsi alla Fondazione Carispezia, prende il via un ciclo di presentazioni della guida ‘Via dei Monti o de Pontremolo. Da Pontremoli a Levanto attraverso la Lunigiana storica’, di Federico Chiodaroli (nella foto), pubblicato dalle Edizioni Cinque Terre. Prima tappa stasera, alle 21.30 in piazza della Loggia a Levanto, poi si va a Brugnato all’Outlet Village Brugnato-Cinque Terre, nella Val di Vara Gallery, venerdì alle 18 e infine giovedì 20 luglio, in largo Del Vigo a Borghetto alle 21. Il tutto inserito nelle ‘Passeggiate narrative’ curate dal Consorzio Il Cigno, per il progetto ‘Una via, tanti cammini. La via dei monti e le sue ramificazioni: intrecci di passi, intrecci di storie’. Il libro intende essere strumento di conoscenza e valorizzazione di un territorio storico oggi poco conosciuto, ma anche un utile compagno di viaggio per chiunque voglia realizzare una delle traversate appenniniche più ricche di fascino.