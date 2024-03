Via dei Monti, ecco il percorso

Fino a giovedì 7 marzo, con apertura dalle 8 alle 12, l’androne del palazzo della Provincia di via Veneto ospita la cartografia del percorso della Via dei Monti o de Pontremolo, inserita dal 5 gennaio 2024 nel catalogo dei cammini religiosi italiani. Oltre al pannello che illustra le caratteristiche generali del tracciato, è stata allestita la cartografia del cammino distinta per praticità in tre tratti, da Levanto a Brugnato, da Brugnato all’Alta Via dei Monti Liguri e da quest’ultima a Pontremoli. Sono riportati i tratti a piedi e in mountain bike. In queste settimane sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria su alcuni tratti con il potenziamento della segnaletica e l’eliminazione di alcune piante cadute che ostruivano il percorso. Il Consorzio ‘Il Cigno’ presieduto dal dinamico Silvano Zaccone – che ha seguito il progetto fin dall’inizio – e la sezione della Spezia del Club Alpino Italiano, contano di terminare i lavori prima dell’imminente periodo pasquale.