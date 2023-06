Cinque Terre, riapre un sogno: via dell’Amore in parte di nuovo percorribile

La Spezia, 8 giugno 2023 – Sono conclusi i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del primo tratto della via dell' Amore, circa 170 metri a partire dal piazzale soprastante la stazione ferroviaria di Riomaggiore. Si tratta di circa il 20% del percorso complessivo, lungo circa 900 metri. Gli interventi sul sentiero e sui versanti sono iniziati il 14 gennaio 2021 e la conclusione è prevista nel luglio 2024.

I lavori sono gestiti dal Presidente della Regione Giovanni Toti in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico in collaborazione con Comune di Riomaggiore e Parco Nazionale delle 5 Terre in base all'accordo siglato il 29 marzo 2018. Il Commissario Straordinario - che mette a disposizione le risorse economico-finanziarie e coordina quelle che via via saranno nella disponibilità - è il committente delle opere.

"Oggi restituiamo alle Cinque Terre un tratto di quello che è forse il suo percorso più famoso e iconico - spiega Toti - Ce ne sono molti, tutti bellissimi, ma questo è francamente un simbolo stesso di questa area, che per il nostro turismo vale moltissimo, ma vale moltissimo, in generale, in quanto patrimonio dell'Unesco per il mondo intero. Restituiamo i primi metri di un cantiere certamente molto complicato dal punto di vista ingegneristico, di cui siamo particolarmente orgogliosi. Dopo anni i primi turisti potranno calcare qualche metro di questa strada, per poi restituirla completamente alla fruizione l'anno venturo, con un criterio quasi museale, che consenta alle persone di ammirarla ma con un criterio di accesso commisurato alla bellezza di questi luoghi, che sono una vera e propria opera d'arte. Quindi con un'organizzazione su prenotazione e numeri che siano compatibili con un percorso così delicato e spettacolare".