La Via dell'Amore riaprirà a luglio 2024, riqualificato per ora il 70%

Riomaggiore, 22 ottobre 2023 - Circa il 70% del totale dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della Via dell’Amore sono stati completati e, come previsto, saranno conclusi nel luglio 2024. In questo 70% rientrano non solo i lavori inizialmente preventivati, ma anche quelli subentrati in corso d’opera e non inizialmente previsti.

“Si tratta di un grande e complesso cantiere in cui si sono resi necessari nuovi interventi, attualmente in corso, che si intrecciano con quelli preventivati all’inizio – spiegano il presidente della Regione Liguria e commissario di Governo per la lotta al dissesto Giovanni Toti e l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone – . Nonostante questo il cronoprogramma resta invariato, e tutti i lavori procedono in parallelo proprio per garantire il rispetto dei tempi previsti. Anche durante l’apertura del primo tratto il cantiere non si è mai fermato e si è continuato a lavorare. La prossima estate la Via dell’Amore sarà riaperta e potremo restituire alle Cinque Terre, al Parco, a tutta la Liguria e ai tantissimi turisti che continuano a scegliere la nostra terra questo gioiello, tanto delicato quanto prezioso. Un posto che in qualche modo è simbolo della Liguria stessa: un contesto di straordinaria bellezza, dove natura e lavoro dell’uomo si fondono a creare un paesaggio unico, un luogo fragile per il cui recupero è stato necessario avviare un cantiere complesso e ambizioso frutto di un iter molto articolato dal punto di vista progettuale e amministrativo, che sta dando risultati concreti grazie a una significativa sinergia tra istituzioni ed enti coinvolti”.

Nel febbraio 2023 infatti, Regione Liguria aveva deliberato un ulteriore finanziamento di 5,5 milioni di euro del Fondo Strategico Regionale 2023-2025 per i lavori finalizzati alla riapertura del suggestivo sentiero di collegamento tra Riomaggiore e Manarola, nel Parco Nazionale delle Cinque Terre: uno stanziamento reso necessario da un lato per la copertura degli extracosti legati all’aumento dei prezzi delle materie prime, ma appunto anche per la progettazione e l’esecuzione di nuovi interventi, resi necessari a causa del cambiamento delle condizioni dei versanti rocciosi.

“Quello di riaprire la Via dell’Amore è un preciso impegno che ci siamo assunti e che vogliamo portare a termine, dopo anni di attesa – aggiungono Toti e Giampedrone –, data l’enorme importanza, l’altissimo valore ambientale e paesaggistico, il prestigio e il potenziale turistico di questo spettacolare percorso: con l’impegno economico dello scorso febbraio Regione Liguria è diventata il primo finanziatore dell’opera con un investimento complessivo di 12 milioni di euro”.

La spesa totale sull’opera è di 21,9 milioni di euro, a cui il ministero dell’Ambiente ha contribuito per 3 milioni e quello della Cultura per 6,9 milioni.

Gli interventi sul sentiero, lungo circa 900 metri, e sui versanti sono iniziati il 14 gennaio 2021.

I lavori sono gestiti dal presidente della Regione Giovanni Toti in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico in collaborazione con Comune di Riomaggiore e Parco Nazionale delle 5 Terre in base all’accordo siglato il 29 marzo 2018. Il Commissario di Governo – che mette a disposizione le risorse economico-finanziarie e coordina quelle che via via saranno nella disponibilità – è il committente delle opere.

Contemporaneamente, sono in corso i lavori di realizzazione di opere di difesa a mare, con una scogliera di protezione a mare lunga 175 metri e con 400 metri di chiodature di ancoraggio per proteggere la falesia e quindi il sentiero dall’azione delle onde. Un intervento del valore di 3 milioni di euro, gestito sempre dal presidente Toti in qualità di Soggetto responsabile per il completamento degli interventi resi necessari dagli eventi meteorologici dell’ottobre 2018. La parte più interna della scogliera, completamene sommersa, è stata conclusa, e al momento si sta realizzando quella più esterna e in parte emersa. Anche la conclusione di questo intervento è prevista per il luglio 2024.

Nel giugno scorso erano stati consegnati al Comune di Riomaggiore e riaperti al pubblico i primi 170 metri del percorso della Via dell’Amore, corrispondenti a circa il 20% del totale.

