Via alla passeggiata ’etnobotanica’

Si svolgerà oggi, dalle 17.30, una ‘Passeggiata etnobotanica’ alla scoperta della vegetazione del parco della Maggiolina a cura di Massimo Luciani, autore dei ‘Diari di etnobotanica’. L’incontro, rivolto a bambini e adulti, sarà utile per conoscere la vegetazione del parco, ma soprattutto per esplorare l’importanza del verde e della vegetazione anche in un ambito urbano. "È lapalissiano quanta importanza ricoprano le piante per noi – spiega Luciani – Un’importanza tale, che ci ha visto elevarle oltre i confini materiali per esplorarne la divinità e la mistica. Tutte le piante, in passato più che oggi, erano numi tutelari, la magia del cui nome evocava non un solo significato, ma un insieme inestricabile di contenuti di cui sapevamo essere parte". L’autore possiede due titoli universitari in Agraria. Per anni si è occupato di monitoraggio ambientale ed ora si occupa di depurazione delle acque di falda. Cura un blog di divulgazione (pagina Facebook massimonenellaflora) che esplora l’estensione del rapporto uomo/piante. Info: 351 1856310.