Via al reclutamento di dodici tenenti

La Guardia di Finanza ha pubblicato un concorso per il reclutamento di 12 tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo. Il titolo di studio richiesto per partecipare alla procedura concorsuale è la laurea specialistica o magistrale. I posti vacanti sono divisi fra specialità: ce ne sono 2 a testa fra amministrazione, telematica, infrastrutture, sanità e veterinaria; altri 2 per la motorizzazione ma 1 per il settore terrestre e 1 navale. Ai candidati è consentito presentare domanda per una sola specialità e, ove previsto, per un solo settore. Per partecipare non bisogna avere più di 32 anni. Per le specialità "sanità" o "veterinaria" devono essere iscritti, rispettivamente, all’albo dei medici-chirurghi o dei veterinari mentre per infrastrutture devono essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione connessa al titolo di studio richiesto. Domande entro il 2 marzo sul portale https://concorsi.gdf.gov.it