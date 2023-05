Via al piano territoriale regionale E Spezia fa da apripista in Liguria "Dobbiamo avere un visione unica"

La Spezia sperimenta la redazione del piano territoriale regionale che coinvolgerà nei prossimi mesi anche il resto della Liguria. Il capoluogo provinciale ha coordinato infatti un lavoro che ha coinvolto anche Sarzana, Arcola, Santo Stefano Magra, Lerici, Vezzano Ligure, Follo, Riccò del Golfo e Bolano per stilare una pianificazione del territorio che travalichi i confini dei singoli comuni. "Un’opera che porterà benefici nei prossimi anni – assicura Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia e presidente della Provincia della Spezia. Dobbiamo guardare al territorio con un’unica visione, oltre i campanili".

Nello studio è rappresentato quasi il 75% del territorio provinciale. "Il piano territoriale regionale è uno strumento che è sempre mancato alla Liguria, ma servirà per disegnare la regione dei prossimi trent’anni – spiega Marco Scajola, assessore regionale all’urbanistica –. Un lavoro che è propedeutico a qualsiasi opera pubblica e infrastrutturale. Non vuol dire nuovo cemento, ma ordine e pianificazione, più verde e migliore viabilità. Soprattutto obbliga i comuni a confrontarsi con quelli limitrofi". Tra gli stakeholder anche Confindustria La Spezia, che ha stilato un documento per mettere in fila le necessità infrastrutturali: dalla Variante Aurelia alla bretella Ceparana-Santo Stefano Magra fino al potenziamento degli svincoli di Fornola sull’A15. "Una visione che risponde ad interessi industriali e sociali – spiega il presidente Mario Gerini –. Il crollo del ponte di Albiano Magra ha messo in difficoltà la provincia della Spezia e quella di Massa-Carrara e in quel momento è stata messa in campo una grande sinergia tra due provincie e due regioni: nel giro di due anni abbiamo ottenuto il casello di Ceparana e il nuovo ponte sul Magra". In merito all’ipotesi ‘cemento zero’ per La Spezia, che ha perso oltre trentamila abitanti dagli anni Settanta: "È un problema che non abbiamo" ha detto Peracchini, che aggiunge: "Il piano è il risultato di una forte sinergia e fornisce linee guida per lo sviluppo del territorio. L’impostazione che vogliamo seguire per la nostra città è quella della rigenerazione urbana, mettendo in atto azioni volte al recupero e alla riqualificazione dello spazio per rendere La Spezia più sostenibile e a misura di cittadino".