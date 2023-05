Via al corso Amas sull’Alzheimer

Si apre oggi il corso di formazione per familiari, volontari e assistenti di persone affette da malattia di Alzheimer, organizzato da Amas (Associazione malattia di Alzheimer spezzina), con il patrocinio del Comune della Spezia. Il corso si articolerà in 4 incontri gratuiti, con cadenza settimanale il giovedì dalle 16,30 alle 18, e si svolgerà nei locali di Casa Massà in via Cadorna 24. I temi degli incontri saranno in sequenza: ‘La parola ai medici’, ‘Il ruolo degli psicologi’, ‘Problemi legali nel decorso’ e ‘Le terapie non farmacologiche’. La partecipazione è gratuita. Per avere ulteriori informazioni sono disponibili i numeri 0187 718060 o 327 6245113.