Via ai lavori per completare la Variante

Via libera ai lavori per la realizzazione dello stralcio B del cantiere per il completamento della variante Aurelia Bis di Spezia. L’annuncio arriva dall’assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Giampderone. L’intervento riguarda lo svincolo di Buonviaggio e, a mezzo della galleria naturale Felettino I e poi del viadotto San Venerio I, lo svincolo di San Venerio. "Anas ci ha comunicato – dice Giampderone – di aver consegnato i lavori alla ditta aggiudicataria. Manteniamo l’impegno di avviare l’intervento entro i primi mesi del 2023 per realizzare un’opera strategica per l’accesso all’hub portuale e tutto il territorio, anche con un grande intervento di messa in sicurezza del fronte di frana sottostante l’abitato di Carozzo".