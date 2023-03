Via ai canoni rateizzati L’Autorità portuale apre ai concessionari in affanno finanziario

Detto, fatto: canoni demaniali rateizzati per i concessionari in affanno finanziario. Lo ha deciso il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Mario Sommariva per attenuare l’impatto puntuale della stangata innescata dal decreto del Ministero delle Infrastrutture che alla fine dello scorso anno scorso aveva stabilito aumenti generalizzati del 25,15 per cento, compreso il canone minimo (applicato prevalentemente ad associazioni sportive, onlus e piccoli bar lungo costa) balzato a 3.377 euro dopo una precedente impennata (dal 2020 al 2021 era infatti passato da 376 euro a 2500).

Fresco di emanazione è il decreto del numero uno dell’Adsp, in attuazione della linea già palesata su La Nazione nei giorni successivi alla notizia dell’aumento andato molto ben al di là al di là dell’inflazione che viaggia sull’ordine del 9 per cento: "Là dove è possibile venire incontro ai concessionari lo faremo, consapevoli delle difficoltà indotte dalla congiuntura".

Il concetto è articolato in burocratese nell’atto pubblicato nell’albo pretorio che consente all’Ufficio Demanio - diretto dal dottor Luca Perfetti - di disporre la rateizzazione per effetto della sola istanza dei concessionari, senza specificazione da parte loro delle ragioni puntali poste alla base della richiesta. Una svolta rispetto al passato là dove è sempre esistita la possibilità di chiedere la rateizzazione dei canoni demaniali ma solo previa dimostrazione delle necessità da fronteggiare per traguardare l’obiettivo dell’equilibrio economico finanziario. A quanto consta quello dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale è il primo atto generale che ’apre’ alle rateizzazioni nell’ambito della linea di costa spezzina sulla quale, al di là della rada interna di competenza dell’ente di via del molo, la potestà demaniale è in capo ai Comuni.

Nell’ambito della rada interna canoni vanno da un massimo di quasi 3 milioni di euro al minimo (da quest’anno) di 3.377 euro. Allo stato a cogliere l’opportunità è stato un bar delle Grazie che, oltre al suolo pubblico pagato al Comune, è titolare anche di una concessione demaniale nell’ambito del porto antico Armando Esperti. Ma la possibilità della rateizzazione è stata appena formalizzata e l’attesa è quella di un ricorso ad ampio spettro alla stessa, da parte dei concessionari in ambito portuale alle associazioni sportive, passando per la portualità turistica.

Alla base della stangata c’è il nodo tecnico del calcolo dell’aggiornamento dei canoni demaniali conseguente a vecchie norme elaborate dal Ministero delle infrastrutture con parametri che lo ’sganciano’ al mero adeguamento al costo della vita: procedure che lo stesso sottosegretario Edoardo Rixi, nelle more della levata di scudi post decreto di fine anno, aveva detto di voler rivedere. In attesa della rimodulazione centrale dei criteri di calcoli, nella rada interna spezzina e nel porto di Carrara interviene il decreto dell’Adsp per il disco verde alle rateizzazioni, con sola richiesta non motivata da parte dei concessionari (a fronte dei motivi già palesati nel decreto-Sommariva).

Corrado Ricci