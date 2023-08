'Vezzano Music Festival': Taglio del nastro con il MiBe duo

Tutto pronto per il ‘Vezzano Music Festival’ che l’associazione Vezzano Sotto la Torre organizza da oggi a domenica nel borgo. La manifestazione si compone di tre eventi musicali principali e di tre minori, distribuiti in differenti luoghi del paese. In particolare stasera, alle 19, è previsto il live jazz del MiBe duo, chitarra e voce, mentre alle 21.30, si potrà gustare un concerto classico con protagoniste la violinista Alda Dizdari (nella foto) e l’arpista Linda Veo nella chiesa romanica di Santa Maria, con musiche di Bach, Debussy, Gluck, Messenet ed altri autori. Per parcheggiare viene consigliato: a Vezzano Basso, appena arrivati al borgo, sulla sinistra di piazza del Popolo, prima di arrivare al borgo, accanto alla Chiesa di Santa Maria, in via Verdi, nella strada dietro la scuola. L’ingresso è gratuito, con possibilità di offerte libere.