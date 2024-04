Vertenza Cds, si alza l’asticella: "Stipendi ancora a singhiozzo. I lavoratori non ne possono più"

Si aggrava il clima di preoccupazione che attanaglia i lavoratori di Cds. E le segreterie provinciali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil intervengono ancora una volta sulla vertenza. "Martedì – riferiscono – l’azienda ci ha comunicato che Enel avrebbe effettuato il bonifico della fattura, ma non ne avrebbero ancora visibilità. L’azienda – proseguono – ha riferito inoltre di aver effettuato i bonifici degli emolumenti di febbraio nella misura del 50%, e che la parte restante sarà pagata non appena avranno certezza del bonifico ricevuto. Un paradosso – lamentano i sindacati –. Cds ci aveva fornito altre assicurazioni, poi venerdì scorso è uscita la novità del blocco pasquale dei bonifici, che a questo punto rappresenta una vera e propria scusa. Questa situazione non può configurarsi come una consuetudine, le lavoratrici e i lavoratori non ce la fanno più".

Quindi l’appello alle istituzioni: "Stiamo ancora aspettando che il sindaco e il prefetto aprano un tavolo di crisi. Nessuno si sta occupando di 200 famiglie che, se non si risolve la situazione entro la fine di aprile, data che Enel ha individuato come tempo massimo, saranno in mezzo alla strada. Nessuno ad oggi si è più fatto sentire. I lavoratori hanno chiesto di poter lavorare da casa, almeno questo è stato concesso fino al pagamento totale dello stipendio. Ma quando arriverà la seconda tranche? Ci chiediamo come sia possibile che, dopo numerose audizioni in Comune, dal sindaco, in Regione, dal prefetto, non si sia fatto ancora nulla". Sulla questione interviene anche il gruppo consiliare del Pd: "Prendiamo atto che le rassicurazioni ricevute durante l’audizione in commissione sono state completamente tradite. Manca una cabina di regia con Comune e Prefettura".