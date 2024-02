Vertenza Cds, scatta lo sciopero a oltranza

Uno sciopero a oltranza fino a quando non verranno pagati gli stipendi di dicembre 2023. È quanto annunciato dalle segreterie provinciali di Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil sulla vicenda della Cds. "Diciamo basta alle favole – dicono i sindacati –. Siamo stanchi di combattere ogni mese per avere i nostri diritti, il nostro stipendio. Non viene rispettato il Contratto nazionale, non rispettano i lavoratori, non vengono rispettate le organizzazioni sindacali. Un’azienda che ancora oggi smentisce lo sfratto esecutivo del capannone di via delle Pianazze che avverrà a breve non essendosi più presentati al tribunale di Monza con una soluzione facendo credere a tutti che abbiamo una nuova sede. Dove? La curatela, da noi contattata in questi giorni, è allibita".

Una vicenda che ormai si trascina avanti da troppo tempo, e per la quale ora i sindacati chiedono "fortemente alle istituzioni, al sindaco Peracchini, di aprire un tavolo con questa azienda per trovare una soluzione definitiva perché è arrivato il momento di dire basta. Lo sconforto è ai massimi livelli. Lunedì 5 febbraio abbiamo indetto sciopero di tutto il sito per tutti i turni con presidio davanti a via delle Pianazze – annunciano le organizzazioni sindacali di categoria – e continueremo lo sciopero fino a quando non ci verrà bonificato lo stipendio di dicembre".