Verso il nuovo consiglio comunale Man bassa delle formazioni civiche

Per conoscere la composizione del consiglio comunale occorrerà attendere i voti di preferenza. Alla maggioranza toccano 10 seggi, più la sindaca, alle opposizioni 6. Nel centrodestra la parte del leone la fa la lista civica ’Cristina Ponzanelli sindaco’, con 4 seggi, seguita da Fratelli d’Italia con 3, poi uno a testa a ’Avanti Sarzana con Toti’, Lega e Forza Italia. Nel centrosinistra entra Guccinelli più 3 del Pd e 2 di ’Guccinelli sindaco’. Resta fuori dal consiglio la candidata sindaca dei 5 stelle Federica Giorgi, già capogruppo. Nessun consigliere per il Pci.

La prima sezione scrutinata, ieri subito dopo la chiusura delle urne, è stata quella dell’ospedale: 3 voti a Ponzanelli, 3 a Guccinelli e 1 a Giorgi, con un apparente testa a testa al 42,86 per cento. Poi la musica è cambiata, anche se in vari seggi il portacolori del centrosinistra sembrava dare filo da torcere all’avversaria.

Cristina Ponzanelli, dunque, si impone al primo turno anche se non nei termini che erano stati indicati dal sondaggio che Eumetra aveva condotto in città ad aprile su incarico di ’Sarzana civica’, che dava come intenzione di voto il 62 per cento alla sindaca uscente, il 28 a Guccinelli, il 4 a Federica Giorgi e il 6 a Matteo Bellegoni, al netto del 25 per cento di non sa non indica, con margine di errore del +-4,9 per cento. Erano alte, nel sondaggio, le percentuali di gradimento verso Ponzanelli: soddisfatto il 46 per cento con un voto tra 8 e 10, il 33 con un voto tra 6 e 7 e il 16 con un voto tra 1 e 5 e 5 per cento ’non so’, con un voto medio di 7,2 su 10.

Anna Pucci