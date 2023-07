Vernissage di Canali nei locali dell’ex scuola di Montemarcello

Un sabato ricco nelle frazioni del Comune di Ameglia. Il calendario degli appuntamenti dell’estate infatti propone per la giornata diverse iniziative partendo da oggi pomeriggio alle 18.30 con l’inaugurazione della mostra dell’artista Laura Canali a cura dell’associazione culturale ’La stanza del vento’ che è stata allestita all’interno dell’ex scuola nel borgo di Montemarcello. Alle 21.30 in piazza XIII Dicembre a Montemarcello andrà in scena "Famija Pranzana incontra Montemarcello", spettacolo teatrale a cura della compagnia dialettale "Teatro Compagnia di Parma". L’incontro è a ingresso libero e gratuito. Gli appuntamenti del weekend ad Ameglia continuano con la rassegna Cinema al Castello: stasera alle 21.30 nella Corte del Castello del borgo storico verrà proiettato "Lo Schiaccianoci e i quattro regni". Sempre stasera in piazza Pertini nella frazione di Fiumaretta si balla con la musica dell’ orchestra di Massimiliano Castagna. A Bocca di Magra, al ristorante La Capannina di Ciccio, prosegue invece la mostra della pittrice Maria Tacchini dal titolo "Scomparti dello scenario esistenziale".