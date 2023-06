Veri animali da palcoscenico ma senza essere professionisti ’Teatrika’ dà voce ai talenti

Si accedono i riflettori sul palco di Teatrika. Da questa sera fino al 7 luglio torna la sedicesima edizione del Festival nazionale di teatro per compagnie non professioniste tra i più apprezzati in Italia. L’organizzazione è curata dalla Compagnia degli Evasi con la collaborazione del Comune di Castelnuovo Magra che l’ha inserito tra le principali manifestazione dell’estate.

Come al solito gli spettacoli si terranno alle 21.30 al centro sociale di Molicciara nell’arena con 530 posti a sedere con ingresso gratuito e senza prenotazione. Come da tradizione le compagnie selezionate dalla direzione artistica sono state premiate in diversi concorsi nazionali. Evento speciale sarà il debutto di questa sera, martedì, con lo spettacolo ’Figli d’arte’ un recital nel quale l’autore Renato De Rosa racconta, con le letture degli attori della Compagnia degli Evasi, l’arte perduta del teatro itinerante nelle vicende degli undici fratelli De Rosa, attori sopraffini, amati dal pubblico ma invisi ai potenti. Sarà la Compagnia I Pinguini Theater ad aprire il concorso domani, mercoledì, con ’Le parole del Re’ liberamente ispirato al famoso film ’Il discorso del Re’ di Tom Hooper, la vicenda di Giorgio VI il Re balbuziente. Giovedì la Compagnia degli Evasi proporrà fuori concorso lo spettacolo di Marco Balma dal titolo ’Penelope, l’eredità delle donne’ quindi venerdì 30 sarà la volta della Compagnia Teatrovillaggioindipendente a.p.s. di Settimo Torinese, che propone in concorso lo spettacolo scritto e diretto da Massimiliano Giacometti ’Nove giorni’ che narra la storia vera di Paolo, un giovane che nel 1942 si ritrova nella guerra in Russia suo malgrado. Dopo la sosta di sabato si riprende domenica 2 luglio con il terzo spettacolo in concorso: sul palco la Compagnia Futura Teatro che proporrà ’Prestazione occasionale’ di Francesco Brandi. Si passa a martedì 4 luglio insieme alla compagnia Teatro d’Autore in concorso la commedia brillante ’Diamoci del tu’ di Norm Foster. Si prosegue mercoledì 5 luglio con ’Andy e Norman’ un dei testi cult di Neil Simon messo in scena dalla Compagnia a Ufo. Giovedì 6 luglio serata speciale dedicata a Giorgio Gaber: sarà Alessio Pianigiani della Compagnia Vertigo di Livorno a portare in scena ’Il Grigio’, di Gaber e Luporini. Gran finale venerdì 7 luglio con la premiazione dei vincitori preceduta da uno spettacolo fuori concorso. Verrà presentata l’ultima fatica degli Evasi dal titolo ’Limone e caffè’, commedia romantica tratta da ’Ancora un attimo’ di Massimiliano Bruno. Ogni sera il pubblico sarà chiamato ad assegnare un voto agli spettacoli in concorso: il più votato riceverà il premio del pubblico. Si assegna anche il premio ’Carla Moruzzi’ al miglior spettacolo assegnato dalla giuria dell’Università popolare di Castelnuovo.

Massimo Merluzzi