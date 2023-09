Ventenne di Bolano arrestato per resistenza a pubblico ufficiale

I carabinieri lo hanno sorpreso in auto con 1,70 grammi di hashish, lui ha reagito mordendo al braccio, all’avambraccio e alla mano destra il brigadiere che aveva trovato la droga. E’ accaduto alle 22 in una zona appartata di Lagoscuro, nei pressi di una cava dismessa solitamente frequentata da tossicodipendenti e spacciatori. A bordo dell’auto c’era un ventenne di Bolano, D.Z., si è giustificato dicendo che stava ascoltando musica. Ma i militari della stazione di Vezzano Ligure intervenuti, hanno sentito odore di fumo nell’abitacolo e poiché già in precedenza il giovane era stato segnalato per possesso di hashish, hanno deciso di effettuare una perquisizione. Addosso il ventenne non aveva nulla, ma nell’auto i carabinieri hanno notato un pacchetto di sigarette al cui interno c’erano due involucri di cellophane, uno vuoto e l’altro contenente 1,70 grammi di hashish. Il giovane ha tentato invano di convincere i carabinieri a non procedere, poi ha reagito prendendo a morsi uno di loro. Così è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e processato per direttissima. Il giudice Marinella Acerbi ha convalidato l’arresto e ha accolto la richiesta dell’avvocato difensore Cesare Bruzzi Alieti di rimettere in libertà il giovane, essendo incensurato, nonostante la richiesta dei ’domiciliari’ avanzata dal pm. L’udienza è stata rinviata al 16 novembre.

Massimo Benedetti