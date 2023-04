Ventenne assolto dall’accusa di ricettazione di una Mini Cooper

Era stato trovato nei pressi di un’auto rubata, con un amico, ed entrambi erano stati accusati di ricettazione. Quella vettura, una Mini Cooper, venne sottratta il 27 ottobre 2019 a una commerciante di Ceparana che l’aveva lasciata con il motore acceso mentre stava scaricando davanti al negozio. L’auto era stata ritrovata due ore dopo dai carabinieri che avevano chiamato la proprietaria, la quale però aveva perso la copia della chiavi e per evitare che il ladro portasse via l’auto, aveva provveduto a sgonfiare le gomme. Il giorno successivo il compagno della donna notava due giovani attorno alla Mini che aveva le portiere aperte e i vetri abbassati, segno che i due cercassero di muoverla. I protagonisti sono un moldavo di 22 anni che nel frattempo è stato dichiarato irreperibile e un coetaneo albanese rinviato a giudizio per ricettazione. Ma il suo avvocato difensore di fiducia Gabriele Dallara (nella foto) durante il processo ha rimarcato che non c’era alcuna certezza che il giovane albanese avesse ricettato l’auto. E il giudice Marinella Acerbi lo ha assolto.