Vent’anni meravigliosi Le idee portano turismo Sarzana si conferma capitale della cultura

di Anna Pucci

e Elena Sacchelli

“Scusate, non è che per caso avete un biglietto che non vi serve?”. Sarzana, domenica mattina: il Festival delle meraviglie si può raccontare in mille modi ma quelle persone in educata attesa, con zero probabilità di riuscire ad accedere agli Impavidi per l’incontro bis con Alessandro Barbero – fissato all’ultimo, potremmo dire a furor di popolo – meritano di diventarne una delle icone. Una scena vista per moltissimi altri incontri. Tutti sold out i 58 eventi (32 per adulti compresi 2 bis e 26 per bambini e ragazzi), comunica a sera l’ufficio stampa, preceduti dagli interventi artistici e di spettacolo della rassegna off parallelaMente. La città piena di gente, buona parte arrivata proprio perché richiamata dall’appuntamento culturale che sempre più si dimostra volano per la promozione del territorio e per l’economia locale. Un successo, se mai ci fosse stato bisogno di conferme, e una grande responsabilità per gli enti organizzatori della rassegna – Fondazione Carispezia e Comune di Sarzana – e per la bravissima direttrice Benedetta Marietti, che già hanno fissato l’appuntamento per l’edizione numero 21: dal 30 agosto al 2 settembre del prossimo anno. Il Festival dedicato alla nascita delle idee è cresciuto, è grande, ma è cristallino che ci sia spazio – e richiesta – per osare ancora di più.

Tant’è, in attesa di sapere se questo diventerà tema di riflessione nella città che intende candidarsi a capitale italiana della cultura, la ventesima edizione con fil rouge il tema della ’Meraviglia’ è andata in archivio ieri sera. Tantissimi i relatori di livello nazionale e internazionale che in questo fine settimana hanno condiviso conoscenza con un pubblico variegato e attento. "Sono molto contenta e soddisfatta, tutti gli incontri sono andati sold out - ha commentato la direttrice Benedetta Marietti -. Sarzana è stata invasa pacificamente da migliaia di persone curiose e appassionate. Tutta la città ha partecipato attivamente a questi tre giorni di festival, a partire dai giovani volontari che hanno accolto il pubblico e supportato l’organizzazione. Sono sicura che le parole delle relatrici e dei relatori ci aiuteranno nei prossimi mesi a coltivare la meraviglia, la gioia, la curiosità intellettuale per aprirci agli altri e al mondo e per affrontare le sfide che ci aspettano con coraggio e ottimismo". A esprimere grande soddisfazione anche la sindaca Cristina Ponzanelli: "Un’edizione da tutto esaurito che testimonia un successo indiscutibile di Sarzana e del nostro Festival, che continua a crescere e ad avere sempre più seguito. Il segno positivo della voglia delle persone di lasciarsi stupire e incuriosire, di imparare e crescere, è la prova che investire in cultura è sempre la strada giusta. Con Fondazione continueremo a lavorare per portare meraviglia a Sarzana per molti anni e anni a venire".