Vendemmia dolceamara. La produzione è in calo ma la qualità resta buona

Anche se non tutte le annate sono uguali e quella di quest’anno fa registrare un calo della produzione di circa il 20% la società cooperativa agricola “I Castelli di Bolano“ attiva dal 1996 per decisione dell’ allora amministrazione comunale e che conta oggi più di settanta soci e due ettari di terra coltivata a vigneti in conduzione diretta, già a suo tempo volano di fiorente produzione viti vinicola, continua ancor oggi nella sua azione di efficace tutela e sviluppo per il territorio agricolo.

"Abbiamo finito la vendemmia – esordisce Maurizio Bocchia, responsabile delle pubbliche relazioni e componente del consiglio di amministrazione della Cooperativa di cui è presidente Augusto Vallese – e mentre il nostro rosso è ancora nelle botti insieme alle vinacce, che tra una decina di giorni verranno tolte e il mosto messo da parte; il bianco invece è già stato sistemato in cantina. La raccolta, quest’ anno, non è stata abbondante come gli ultimi quattro passati – spiega Bocchia – e questo è dovuto agli sbalzi termici del clima registrati e alla consistente quantità di acqua piovuta di recente. E’ stata infatti – commenta - una pazza estate quella che ci siamo lasciati alle spalle: troppo calda e poi piovosa e fresca. Così, se in passato eravamo stabili sulle 25 mila bottiglie, quest’anno siamo intorno alle 20 mila. Noi siamo produttori di tre tipologie di vino: due di Vermentino Colli di Luni (di cui uno è Vermentino in purezza e si chiama Bignei) l’altro invece è caratterizzato da un 20% di Albarola che incide sul suo sapore. La nostra società, non a scopo di lucro e che va avanti grazie al lavoro dei tanti volontari che ne fanno parte, ha dato impulso – precisa ancora Bocchia – alla produzione viti vinicola del territorio che conta a oggi, oltre alla nostra realtà, altre tre aziende agricole autonome".

Una vendita per l’ 80% di Vermentino e un restante 20% del rosso Colli di Luni,

"Per quanto riguarda i nostri acquirenti, abbiamo due circuiti differenti: uno dedicato alla ristorazione e che riguarda soprattutto il territorio spezzino e i suoi dintorni anche se, va detto, riforniamo alcuni ristoranti di Genova e delle Cinque Terre. L’altro invece si rivolge alla grande distribuzione: serviamo infatti i supermercati della nostra regione ma anche quelli di Piemonte e Lombardia. Ci avvaliamo inoltre – conclude Maurizio Bocchia – anche di un punto vendita, gestito da due dipendenti della cooperativa, nel centro storico di Bolano e che abbiamo ricavato rilevando una vecchia bottega del paese. Qui di nostra produzione si può trovare oltre al Vermentino e al vino rosso Colli di Luni, anche il nostro olio, la nostra farina di granturco per la polenta e il mentana, un grano antico".

Alma Martina Poggi