"Vendemmia a Tramonti: 10 anni di Cimento"

Da domani l’associazione Per Tramonti inizia il rito della vendemmia festeggiando sul campo il traguardo dei primi dieci anni di Cimento. Una sfida affrontata da una piccola organizzazione di volontariato nel 2013 che ha iniziato a contrastare attivamente l’abbandono delle terrazze coltivate. I vigneti di questa zona erano curati da famiglie che si tramandavano da generazioni il possesso della terra e le tecniche di coltivazione. Anche alcuni proprietari che non potevano più occuparsi delle coltivazioni hanno ceduto i loro vigneti in comodato gratuito all’associazione che dal 2017 produce e distribuisce un vino bianco che si chiama, appunto, Cimento. Le bottiglie vengono richieste dagli associati e dai semplici appassionati che sanno apprezzare la storia nascosta nelle bottiglie, da professionisti del settore che ne hanno riconosciuto la qualità. Uno sforzo sostenuto anche Walter De Battè che ha messo a disposizione lo spazio della cantina di Prima Terra e la sua competenza. Dopo dieci anni il progetto si è rinnovato trovando un partner e una preziosa collaborazione nell’azienda agricola Possa di Riomaggiore. L’uva è già pronta, con livelli di zuccheri sufficienti per dare inizio alla vendemmia, che può iniziare da domani, giovedì, dalle 8.