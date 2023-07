Vende vodka a minorenne a La Spezia: maxi multa a un bar del centro

Centro storico e Quartiere Umbertino sotto la lente della polizia municipale spezzina. Nel mirino, il contrasto alla vendita di alcolici a minori, ma anche il rispetto dell’ordinanza sindacale dello scorso 4 luglio che vieta la vendita e la detenzione dalle 21 alle 6 di bevande alcoliche per asporto e bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro. Il bilancio è stato di tre violazioni, delle quali una a carico di un pubblico esercizio situato in pieno centro storico, il cui titolare ha venduto ad un 17enne un cocktail a base di vodka. Il ragazzo, che stava consumando seduto nel dehor del locale, essendo maggiore di anni 16, ha evitato al gestore del locale di essere segnalato all’autorità giudiziaria, ma a carico di quest’ultimo si procederà con una sanzione fino a mille euro.

Multato anche il titolare di un minimarket etnico situato in corso Cavour: sanzione di 200 euro per la vendita dopo le 21 di una bevanda in contenitore di vetro; in questo caso è stato sanzionato anche l’acquirente, con un verbale da 50 euro. Durante i controlli è stato inoltre individuato e segnalato alla Prefettura un minorenne intento a consumare droga in piazza Chiodo. Tanti anche i controlli al traffico sulle strade, con due sanzioni per veicoli privi di assicurazione auto e di revisione che transitavano in viale Italia.