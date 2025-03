Vende marijuana a un minorenne. Ventenne arrestato

Un ragazzo di 23 anni, spezzino, è stato arrestato dalla Polizia locale della Spezia per spaccio di sostanze stupefacenti. L’episodio martedì pomeriggio in corso Cavour quando gli agenti, impegnati in borghese in un servizio di controllo del territorio, si sono imbattuti in due giovanissimi, ancora minorenni, che vagavano con l’atteggiamento tipico di chi è in cerca di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno così notato l’arrivo del 23enne spezzino, già noto alle forze dell’ordine, che ha avvicinato due minorenni per poi condurli in una traversa, dove è avvenuto lo scambio di droga e denaro. Uno dei due minorenni, l’acquirente, è stato fermato con la droga ancora in tasca, mentre il pusher è stato arrestato: la successiva perquisizione ha portato al sequestro del denaro e, nell’abitazione, di ulteriori dosi di marijuana. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, mentre i minori sono stati riaffidati alle famiglie.