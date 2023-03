Vende droga ad un minorenne, manette a un trentaduenne

Polizia locale

La Spezia, 3 marzo 2023 - I continui controlli nel quartiere Umbertino da parte di personale della Polizia Locale hanno fatto scattare le manette ai polsi di un cittadino senegalese di 32 anni, che stava spacciando droga e l'aveva appena consegnata ad un ragazzo minorenne.

Nel pomeriggio di ieri personale della sezione di polizia giudiziaria-sicurezza urbana della polizia locale spezzina ha notato due giovani che, con atteggiamento sospetto, si aggiravano per il quartiere.

È bastato poco agli agenti per capire che fossero alla ricerca di sostanza stupefacente. I dubbi si sono rivelati fondati poco dopo, infatti uno dei giovani si è incontrato con un senegalese, irregolare sul territorio italiano e già noto per precedenti specifici in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, che ha ceduto loro una dose di droga.

Gli operatori della municipale, prontamente intervenuti, hanno fatto sì che il giovane, accertato poi essere un minorenne, non consumasse la sostanza stupefacente. Per il senegalese immediatamente fermato sono scattate le manette per l'episodio di spaccio, con l'aggravante di averla ceduta a persona sotto ai 18 anni, motivo per il quale si sono spalancate le porte della casa circondariale di Villa Andreino, dove l'indagato dovrà permanere fino all'udienza di convalida che sarà svolta in modalità collegiale. Il minore è stato segnalato alla prefettura quale assuntore di sostanza stupefacente ed affidato ai genitori.

m. magi