Vende droga a un minorenne e aggredisce gli agenti: arrestato

Polizia locale

La Spezia, 23 marzo 2023 - Clandestino spaccia a minorenne: arrestato in flagranza dagli agenti della polizia locale.

Nel pomeriggio di ieri, gli operatori della sezione di polizia giudiziaria e prevenzione del disagio sociale erano impegnati in un servizio in abiti borghesi mirato anche alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel centro cittadino. Alle 18.15 circa, in corso Cavour, all'angolo con via Firenze, hanno notato un extracomunitario che, dopo aver incontrato due giovani apparentemente minorenni, ha iniziato a parlare con loro.

Immediatamente dopo, entrambi i giovani hanno seguito lo straniero fino all’angolo tra via Venezia e via Firenze, dove uno dei due gli ha consegnato alcune banconote in cambio di un involucro, quindi si sono separati. A quel punto gli agenti sono intervenuti fermando sia i giovani che il presunto spacciatore, sequestrando il pacchetto appena ricevuto, rivelatosi poi contenere hashish.

Accompagnato lo straniero al comando di viale Amendola, è stato perquisito e addosso aveva altre dosi di eroina ed hashish, pronte per essere spacciate, oltre che il denaro appena ricevuto che è stato sequestrato, insieme a tutta la droga che aveva addosso.

Al termine della perquisizione, quando è stato informato che gli agenti lo avrebbero accompagnato al gabinetto provinciale di polizia scientifica in questura per i necessari ulteriori accertamenti sulla sua persona, l'uomo ha dato improvvisamente in escandescenza colpendo e spingendo violentemente due operatori contro i muri della stanza, ma grazie anche all’intervento di altri due colleghi, è stato ammanettato. Terminate le operazioni nella locale questura, è emerso che lo spacciatore, cittadino senegalese classe 1997, aveva a suo carico già svariati precedenti di polizia anche per spaccio di stupefacenti e si trovava in stato di clandestinità sul territorio nazionale, in quanto privo di qualsiasi documento, nonché senza fissa dimora.

L’assessore alla Sicurezza Giulio Guerri, nel complimentarsi con gli agenti, ha dichiarato: "Il lavoro in prima linea della polizia locale sul fronte della lotta alla droga prosegue quotidianamente con il massimo impegno. Proteggere i nostri ragazzi dalla piaga della droga è uno dei più importanti obiettivi che, come Amministrazione, stiamo portando avanti, attraverso un'attività indirizzata sia al contrasto sul territorio dei reati di spaccio, sia alla prevenzione delle dipendenze, con percorsi specifici di informazione sensibilizzazione rivolti ai giovani delle scuole”.

Considerate le circostanze aggravate dalla minore età dell’acquirente, rilevata la flagranza dei reati, nonché i precedenti specifici, avvisato il magistrato di turno, lo straniero è stato arrestato per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale ed il pm ne ha disposto immediatamente la custodia cautelare in carcere nella casa circondariale di Villa Andreino, dove è stato condotto dagli agenti.

Marco Magi