Veleggiata a tinte rosa. Iniziativa del Soroptimist

LA SPEZIA

Si avvicina la Giornata internazionale per i diritti delle donne, che si celebra ogni anno l’8 marzo. In occasione di questa importante ricorrenza, il Soroptimist Club La Spezia organizza, sabato 9 marzo, una veleggiata non competitiva in collaborazione con il Circolo Velico della Spezia, con l’obiettivo di sensibilizzare sui temi della parità e del contrasto alla violenza. Come segno distintivo di partecipazione, ogni "veleggiante" indosserà un cappellino dal simbolico colore rosa, che sarà fornito dagli organizzatori della manifestazione. Inoltre, in ogni equipaggio, dovrà essere "preferibilmente" garantita, la presenza di una o due donne. La partenza della veleggiata intitolata: "In mare con il cappello rosa" è prevista per le 11.30, nello specchio d’acqua antistante il molo Italia e si concluderà di fronte al Circolo Velico (in zona Porta Paita). Al termine, a tutti i partecipanti, sarà offerta una spaghettata. Le adesioni all’evento dovranno pervenire entro le ore 18 di venerdì 8 marzo, alla mail [email protected]. In caso di tempo avverso la veleggiata sarà rimandata. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Soroptimist club La Spezia o quello del circolo velico spezzino.

"Il Soroptimist International – spiega Patrizia Rossi, presidente del Soroptimist Club La Spezia - è una organizzazione mondiale, su base volontaria, di donne che promuovono l’avanzamento della condizione femminile, le pari opportunità e i diritti umani. La nuova presidente italiana, Adriana Macchi, per il biennio 24/25 ha evidenziato alcuni progetti da realizzare: "Nella lunga strada verso la Parità - Donne e sport", intendendo lo sport non solamente come benessere psico-fisico ma come occasione di integrazione, educazione e rispetto. Pertanto, il nostro Club ha deciso di realizzare, nel mese di marzo, tradizionalmente dedicato alla "festa della donna", alcuni progetti tra cui questa veleggiata non competitiva, distribuendo agli equipaggi berretti rosa. È la prima iniziativa del genere, in collaborazione con il Circolo Velico della Spezia, per omaggiare, in maniera ludica, tale festa e promuovere ancora una volta i valori dello sport, con la speranza di riuscire a raggiungere un traguardo di parità di genere che purtroppo è ancora troppo lontano".

Maria Cristina Sabatini