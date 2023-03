Vela linfa dell’economia La Coppa Italia dei 420 apre le danze turistiche

SAN TERENZO

Arrivederci! Saluti incrociati alla fine delle premiazioni che, domenica scorsa, hanno suggellato le regate della prima tappa della Coppa Italia 420 a San Terenzo organizzate dalla Lega Navale di Lerici e dal Circolo della vela Erix la collaborazione di 420 Uniqua Italia. Da una parte gli equipaggi delle 120 derive biposto partecipanti – in rappresentanza di sette nazioni – con i loro team di assistenza che hanno goduto dal trampolino di lancio ideale costituito dalla spiaggia, dall’altra abitanti e operatori commerciali di San Terenzo e Lerici che, fuori stagione, hanno goduto della piacevole ventata di gioventù e dell’effetto indotto: la musica dei registratori di cassa, il richiamo di turisti attratti dal movimento. Sul piano agonistico ad imporsi, in quello che è servito per assegnare i primi punti validi ai fini della Ranking List 420, sono stati Giulia Schultze e Andrea Vichi (8-5-3), atleti del Centro Velico 3V che al termine della prima giornata occupavano la terza piazza della classifica overall e che sono balzati al comando grazie al terzo risultato della serie. Risultati anche primi nei raggruppamenti Misto, Under 17 e Under 19, Schultze-Vichi hanno messo in fila Roberta Greganti e Francesca Lanteri (YCSanremo), finite seconde di un solo punto e prime in campo Femminile, e Corrado Cicconetti e Francesco Vassallo (CVVernazzolesi), giunti a tre punti dalle vincitrici. Soddisfazione anche per Paola Correale e Viola Vianzone (YCImperia), la cui performance è valsa il primo posto tra gli Under 15.

Salutata San Terenzo e il villaggio regate di Piazza Brusacà, dove si sono svolti i workshop ’Conferenze dei Poeti’ coordinati da Davide Besana, 420 Uniqua Italia guarda ora a Formia, dove tra il 7 e il 10 aprile si svolgerà la II Coppa Italia, quindi a Campione, sede della III Coppa Italia in programma tra l’11 e il 14 maggio. L’anno prossimo, il ritorno a San Terenzo. Nel frattempo ragionamenti aperti sulle potenzalità del format santerenzino nella prospettiva di dar vita ad altre regate per derive nella location che fa perno sulla spiaggia. "Abbiamo consolidato una felice intuizione, il crescendo degli apporti organizzativi e delle sinergie maturate sul territorio ci induce a continuare e rilanciare" di Maurizio Moglia, presidente della LN di Lerici.

Corrado Ricci