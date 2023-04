’Veicoli e memoria’ Tre giorni di rievocazioni con la Divisione Buffalo

Si terrà alla Spezia domani, domenica e martedì 25 aprile, la rievocazione storica ‘Veicoli e Memoria’ organizzata dall’Associazione 92ª Divisione Buffalo, col patrocinio. Il programma, denso di appuntamenti, avrà inizio domani alle 16 con l’arrivo in piazza Verdi dei veicoli storici, che rimarranno fino alle 18.30; poi si potrà assistere ad uno spettacolo danzante e musica dal vivo anni ’40 organizzato con l’associazione Senza Tempo. Domenica, invece, alle 10 i veicoli usciranno dall’Arsenale e sfileranno per le vie cittadine: alle 11 sosteranno in via Chiodo e alle 18 la colonna si muoverà in direzione Museo delle Ferrovie. Infine, martedì 25 aprile, alle 10 verrà allestito al Museo delle Ferrovie, un campo militare dell’epoca.