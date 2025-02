Veglione fra misteri e solidarietà

Al circolo sottufficiali della Marina militare in piazza d’Armi, venerdì 7 marzo dalle 20.30, è in programma un veglione in maschera, a tema ‘Misteri del mare’, con l’organizzazione di Lions Club Cinque Terre, Valle del Vara, Vara Sud, Roverano, Luni e Tivegna Valle della Luna. L’evento, a tema ‘Misteri del Mare’, è rivolto non solo ai soci Lions ma a tutti quelli che vogliono immergersi in un’atmosfera magica, anche con una semplice mascherina. La serata sarà allietata da musica dal vivo con dj, cena a buffet e divertimento per festeggiare il Carnevale. Il ricavato della serata (al costo di 50 euro) sarà devoluto alla realizzazione di una stanza multisensoriale (o stanza morbida) per bambini con disabilità intellettiva nella scuola media Piaget di Spezia, un locale costruito per stimolare tutti i sensi attraverso un mix di arredamenti e tecnologia. Info e prenotazioni (entro martedì 4 marzo): Anna 348 7084034 o Maurizio 347 0845926.