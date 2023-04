Vedovo e papà da un anno, l’abbraccio di Pignone

Due messe per ricordare la mamma rimasta fisicamente tale per i minuti necessari a dare la vita alla figlia. Così ieri il ricorso di Ylenia Bardi, nella chiesa di Casale e nel santuario di Soviore, ad un anno di distanza dalla sua scomparsa e dalla crescita di Greta, la bimba che ha dato alla luce dopo essere stata colpita dall’emorragia cerebrale. Grande commozione e grande solidarietà a Simone Pellistri padre e vedovo nello stesso momento. Lui - come scriviamo nel pezzo in regionale - ringrazia la comunità di Pignone dove risiede: "Mi ha dato la forza per guardare avanti e accudire Greta con le premure che merita. La vivacità della piccina mi ricorda ogni giorno la passione per la vita di Ylenia. Il suo spirito vive in lei. E questo è un grande conforto". Simone, dipendente della fonderia Boccacci di Piana Battolla, accudisce Greta insieme ai genitori. Le visite al cimitero di Casale dove riposa Ylenia sono quotidiane. "Spesso andiamo insieme; così piano piano la piccola capirà che abbiamo in cielo un angelo custode". "La forza, la volontà e la sensibilità di Simone sono ammirevoli. Saremo sempre al suo fianco per sostenerlo, per accompagnare la crescita del frutto di un grande amore che resterà un riferimento per la nostra comunità" dice il sindaco Ivano Barcellone.

C.R.