Vecchie console protagoniste. Torna il Retrogaming Palace

Pixel, suoni e ricordi: un appuntamento che si articolerà su due intere giornate e promette di animare il fine settimana, inserito nell’ambito del La Spezia Fantasy 2025. È promosso da Arcadia Comics and Games in collaborazione con Gamerevs e Riparaggi, e costituirà per i visitatori in arrivo, nostalgici e non, l’occasione per fare un tuffo nei più bei videogame degli ultimi 30 anni. Si chiama Retrogaming Palace e si terrà – dopo l’edizione dello scorso anno, accolta con grande entusiasmo da grandi e piccini - all’Urban Center di via Carpenino sabato dalle 10 alle 24 e domenica dalle 10 alle 19: l’occasione per un vero e proprio tuffo nell’infanzia e nell’adolescenza, grazie a decine di console originali in free play, pronte per far divertire ancora una volta. I nomi dei videogiochi sono dei veri e propri cult dei decenni passati, capaci di scatenare la nostalgia di generazioni, da Street Fighter 2 a Mario Kart. In questa sede, saranno messi a disposizione dei gamer rigorosamente senza gettoni o monetine. Ogni partita tornerà ad essere un’avventura tutta da vivere, a partire dal click del tasto di accensione per identificarsi in tutto e per tutto con il personaggio-eroe in gara, come in un vero salto all’indietro nel tempo. Dalla cameretta a un mondo nuovo, gli organizzatori di questo evento che si sposa con il festival della fantasia e continua a portare appassionati vecchi e nuovi in mondi inimmaginabili, la magia si creerà ancora una volta. "Eri in un mondo nuovo, dove il tempo non esisteva e dove ogni partita diventava una sfida con se stessi. Un viaggio straordinario che ti faceva sognare, nel quale ogni livello superato ti faceva sentire un vero, grande eroe! Se ti dicessi che potrai rivivere quei momenti prestissimo?" annunciano i promotori. Oltre alle console a disposizione senza alcun costo, il retrogaming sarà celebrato con diversi eventi, panel e curiosità. Fra le varie, Game Revs e la voce del videgiocatore, con recensioni fuori dal giornalismo di settore, i podcast tematici e ancora Riparaggi, laboratorio di recupero delle console, che potranno esser nuovamente utilizzate anche grazie a un servizio di recupero ricambi difficili. Stop, quindi, ai giochi finiti in soffitta, grazie alle mani di veri appassionati che riporteranno in vita pezzi di storia. "Due giorni di pura immersione nel passato dei videogiochi, in quel tempo in cui bastava accendere la console per emozionarsi e vivere avventure sempre differenti. Che tu voglia affrontare di nuovo un amico in una partita a Street Fighter o semplicemente rimettere le mani sul tuo gioco preferito, questa è la tua occasione" concludono i promotori.

Chiara Tenca