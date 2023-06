Varignano, la villa romana fa scuola Attesa per le visite all’area del Tino

Una domus agricolo-portuale al Fezzano a similitudine del sito della Villa romana del Varignano Vecchio? Il responsabile archeologico di zona della Soprintendenza non lo esclude a priori Luigi Gambaro. "Chissà... Potrebbe essere anche una sua articolazione..." dice rimarcando la necessità degli scavi prima di trarre conclusioni. Di certo le avvisaglie di un sito vocato all’agricoltura (in particolare alla coltivazione dell’olivo) e ai trasporti via mare dell’olio sono emerse dai primi sondaggi: le tracce del dolium per stoccare l’oro liquido, i pezzi di anfora per trasportarlo. Lo stesso torchio del Varignano (il più antico della Liguria) aveva dimensioni e potenzialità capaci di corrispondere a bisogni di frangitura ben oltre i confini dell’area alle sue spalle. Li intanto fervono gli eventi culturali: ieri l’ennesimo concerto nella cisterna nell’ambito della rassegna Classicamente 4.0. C’è poi la prospettiva di aprire un museo per l’esposizione di reperti attualmente confinati in magazzino.

Il Comune di Porto Venere in passato apparso dormiente rispetto alle potenzialità del sito sta ora incoraggiando il nuovo corso. Ciò lascia ben sperare anche rispetto alla valorizzazione delle ricerche sull’antico rapporto tra territorio e mare con riferimento alla restituzione visiva della traccia del molo medioevale emerso a Porto Venere durante i lavori per la realizzazione della nuova linea fognaria. Il molo, come è noto, è stato ricoperto. Ma al momento dell’annuncio della scoperta (dopo le segnalazioni del comandante Mario Fascio) mappatura e cartellonistica dedicata vennero indicate come soluzioni per coltivare la memoria. Fra l’altro a due passi c’è la Torre Capitolare che, nella sua nuova configurazione a suite a misura a di Paperon de’ Paperoni, contempla momenti espositivi e ricognitivi sulla storia locale durante la bassa stagione.

Intanto monta l’attesa per apprezzare sul campo il lavoro sviluppato dalla Soprintendenza per valorizzare l’area archeologica dell’isola Tino tra restyling di chiesetta e oratorio olivetani e nuovi scavi che hanno fatto affiorare tracce di insediamenti di epoca romana. La spesa finora è stata di 600mila euro (di fondi ministeriali).