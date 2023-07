"Variazioni di bilancio con taglio di 140mila euro sui servizi cimiteriali"

"Mentre si fa cassa sui più deboli, si spendono centinaia di migliaia di euro per le nuove luminarie, si impegnano oltre 90mila euro per il nuovo logo dei servizi culturali, vengono raddoppiate le spese per lo staff del sindaco e per le indennità di sindaco e assessori". Così l’affondo del gruppo comunale del Partito Democratico all’esito del consiglio comunale nel quale sono stati ratificati le variazioni e gli equilibri di bilancio. "La giunta vanta un risparmio di 140mila euro sui servizi cimiteriali, dimostrando ignoranza e indifferenza rispetto al fatto che questa riduzione di spesa abbia coinciso con un taglio consistente al reddito dei lavoratori dipendenti del consorzio che gestisce il servizio. Il bando per il nuovo appalto emanato dalla giunta non ha recepito l’accordo integrativo che da anni garantiva un incremento retributivo ai lavoratori. Questo avviene contestualmente ad un’altra decisione che lascia straniti: la riduzione da 90mila a circa 40mila euro delle risorse per i soggiorni estivi dei ragazzi con disabilità, soggiorni che per le persone erano una certezza da oltre 30 anni. Pare che il servizio sia stato derubricato a delle singole giornate di mare nei fine settimana. Una bella differenza rispetto ai periodi continuativi fuori provincia, importanti per le famiglie e soprattutto per lo sviluppo dell’autonomia della persona. La realtà è una sola: nel 2023 i soggiorni estivi non si terranno.