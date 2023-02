L’unità operativa di igiene del San Martino di Genova, diretta dal professor Giancarlo Icardi, ha isolato, per la prima volta in Liguria, la variante Kraken. La variante è stata identificata su due pazienti: una donna di 34 anni residente alla Spezia e una di 67 anni residente a Chiavari. Entrambe risultano in buone condizioni di salute e sono al momento in quarantena nelle rispettive abitazioni. Nel frattempo in Liguria, nella settimana dal 3 al 9 febbraio si registra un miglioramento dell’incidenza Covid per 100mila abitanti (38,6) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-17,4%) rispetto alla settimana precedente. Sopra media nazionale i posti letto in area medica (7,4%) sotto media nazionale quelli occupati in terapia intensiva (1,3%).