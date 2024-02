La Spezia, 22 febbraio 2024 – La strada statale 1var/A, "Variante di La Spezia", è provvisoriamente chiusa presso lo svincolo Castelletti a causa di un incidente. Per cause in corso di accertamento, un'autovettura si è ribaltata autonomamente e, nell'impatto, una persona è rimasta ferita. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

In aggiornamento