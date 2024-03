Varese Ligure Nuova antenna. Il tribunale sospende le opere

Sospesi i lavori per l’installazione di un nuovo impianto di radio trasmissione per rete di telefonia mobile a Varese Ligure. Lo ha deciso il tribunale amministrativo regionale ligure, pronunciandosi in meriro all’istanza di sospensione proposta nell’ambito di un ricorso promosso da un gruppo di cittadini. I ricorrenti hanno impugnato l’autorizzazione concessa dal Comune e da Arpal per l’installazione, nonchè la nota del Comune indirizzata alla Soprintendenza belle arti paesaggio della Liguria. "Il ricorso al sommario esame consentito nella fase cautelare evidenzia la sussistenza dei presupposti per l’erogazione della tutela cautelare avuto riguardo alla mancata pubblicizzazione dell’istanza di autorizzazione e alla violazione delle distanze dal confine stradale" hanno scritto i giudici del tar nell’ordinanza. L’udienza nel merito del ricorso si terrà a luglio.