Vara, un anno di lavoro per gli argini: "Opere fondamentali per il territorio"

Un anno di lavoro per mettere in sicurezza dalle esondazioni del fiume l’area a cavallo tra i Comuni di Follo e Vezzano Ligure, dove sorgono industrie, centri sportivi e zone residenziali. Sono iniziati da qualche settimana in lavori per la realizzazione delle opere di difesa idraulica sulla riva destra del Vara. I lavori hanno l’obiettivo di realizzare la nuova arginatura e di adeguare quella già esistente, in modo da realizzare un efficace contenimento delle piene duecentennali del fiume. L’intervento interessa il tratto a monte della confluenza con il torrente Durasca, per una lunghezza di circa 1,6 chilometri nel Comune di Follo, e un tratto di circa 500 metri a valle della confluenza, situato nel Comune di Vezzano Ligure. L’intervento è portato avanti dalla ditta Sana di Sarzana: ieri mattina, un primo sopralluogo al cantiere da parte dell’assessore regionale alla Difesa del suolo, Giacomo Giampedrone, e dei sindaci di Follo e Vezzano Ligure, Rita Mazzi e Massimo Bertoni. "I lavori procedono secondo il cronoprogramma – commenta l’assessore Giampedrone –. L’obiettivo è quello di concludere l’intervento entro l’autunno del 2024, in modo da offrire ai comuni di Follo e Vezzano, oltre che a tutto il comprensorio, un territorio più resiliente contro le esondazioni: un intervento molto atteso dagli enti locali e dai cittadini, che permetterà di mettere in sicurezza un’ampia fetta di territorio. Il progetto prevede un investimento complessivo di 2,5 milioni di euro, compreso circa 1 milione per la messa in sicurezza idraulica delle aree adiacenti al torrente Durasca".

Un intervento importante, che permetterà la deperimetrazione di molte aree a ridosso del Vara, comprese quelle dove lo Spezia, concessionario dello stadio comunale e del campo sussidiario, realizzerà un terzo campo da calcio a 11 "Quella di oggi è una giornata importante per il comune di Follo: finalmente diamo inizio a questa opera che mette insicurezza i cittadini di follo e parte del suo territorio, e che ci offre la possibilità di pensare a nuove progettualità – spiega il sindaco di Follo Rita Mazzi – Questo accade grazie alla Regione, che in questi anni ci è sempre stati accanto. Abbiamo collaborato al meglio e questo è il risultato". "Voglio ringraziare la Regione e l’assessore, che si è impegnato a risolvere un problema enorme per i cittadini di Follo e di Vezzano – aggiunge il sindaco di Vezzano Ligure, Massimo Bertoni –. Mettiamo in sicurezza un centro con tante piccole abitazioni che hanno subito danni incalcolabili in bassato e una nuova zona industriale che dà lavoro a 250 famiglie".